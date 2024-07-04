В июле в Ленобласти отремонтируют 25 участков дорог

В Ленобласти продолжают активно ремонтировать дороги. В течение июля в регионе отремонтируют 25 участков дорог от Подпорожья до Выборга.

Уже на этой неделе работы завершатся на участке подъезда к Войскорово от Московского шоссе в Тосненском районе. Также на финальном этапе участок между Подпорожьем и железнодорожной станцией Свирь, между Новосельем и Аннино.

Совсем скоро начнутся работы на отрезке между Мяглово и Ексолово во Всеволожском районе. Также дорожники приступят к ремонту швов на путепроводе около «Мега Парнас» по пути в Энколово.

Вам будет интересно Дорогу между Подгорьем и Коробицыно обновят В Ленобласти обновят порядка 6 километров дороги между Подгорьем и Коробицыно в Выборгском районе. Ремонт начнется от перекрестка со Старовыборгским шоссе... 26.06.2024 125

Также обновление ждет участок от Углово по направлению к Ладожскому озеру через Пробу, Рахью, Борисову Гриву и Ваганово.