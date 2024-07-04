ЦБ рассматривает повышение ключевой ставки в России до 18 %

Банк России ожидает пика годовой инфляции в июле. Как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, на следующем заседании совета директоров Банка России 26 июля обсудят повышение ключевой ставки с 16 % до 17 % или 18 %.

ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуться к целевому показателю инфляции в 4 % к середине 2025 года.

«Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», – сказал Алексей Заботкин (цитата по «Прайму»).

Зампред ЦБ полагает, что высокие темпы роста российской экономики сопровождаются высокой инфляцией. И России необходима жесткая денежно-кредитная политика. Прогнозируемый в июле пик годовой инфляции Алексей Заботкин связал со значительным повышением тарифов на ЖКХ.

«Оно является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что в прошлом июле повышения тарифов ЖКХ не происходило. Рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции с августа – сентября», – пояснил Алексей Заботкин

В июне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 % годовых. Уже тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что рассматривалось ее повышение на 1 или 2 процентных пункта.