В Петербурге почти 1000 случаев укусов клещей за неделю

У четырех пациентов был обнаружен клещевой энцефалит, еще у 12 — боррелиоз.

Ситуация с клещами в Санкт-Петербурге остается напряженной. Согласно недельной статистике Роспотребнадзора, в больницы города после укусов паразитов обратились суммарно почти 1000 человек.

Так, 839 случаев пришлись на Петербург, еще 121 — на районы в черте города. В ходе обследования у четырех человек был выявлен клещевой энцефалит, у 12 пациентов — Болезнь Лайма (боррелиоз).

Напоминаем, проводите само- и взаимоосмотры каждые 20-30 минут. Клещ, попав на одежду или тело не сразу присасывается, поэтому, если клеща вовремя заметить, то присасывание можно избежать, — сообщили в ведомстве.