Минпромторг разрешил чиновникам ездить еще на 4 моделях авто

Автор: Анастасия Щербакова
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Перечень рекомендованных чиновникам машин пополнился новыми моделями.

В обновленный перечень рекомендованных чиновникам автомобилей вошли Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь».

Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, — указано в сообщении ведомства.

Перечень теперь содержит более 40 моделей автомобилей. Все они отечественного или китайского производства.

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