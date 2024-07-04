Минпромторг разрешил чиновникам ездить еще на 4 моделях авто

Перечень рекомендованных чиновникам машин пополнился новыми моделями.
В обновленный перечень рекомендованных чиновникам автомобилей вошли Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь».
Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, — указано в сообщении ведомства.
Перечень теперь содержит более 40 моделей автомобилей. Все они отечественного или китайского производства.
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