Стали известны самые популярные направления для отдыха у россиян этим летом

В топе рейтинга — курорты Краснодарского края.

В этом году предпочтения россиян во время сезона отпусков поменялись мало, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. В топе — курорты Краснодарского края.

Направление номер один в июле – это Краснодарский край. Если говорить конкретно, то Сочи. Затем с некоторым отрывом идут Анапа, Геленджик, Туапсинский район. Потом Крым, Абхазия. Это если брать все, что связано с морем, — рассказал Мкртчян порталу «М24».

Также в списке популярных мест — Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Калининградская область и Приморский край.

Среди зарубежных направлений у россиян востребованными остаются Турция, Египет, Арабские Эмираты, Таиланд и Китай.