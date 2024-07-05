МЧС раскрыло количество погибших во время купания в водоемах Ленобласти и Петербурга за июнь

Число трагических случаев на водоемах регионов за месяц приблизилось к 20.

Согласно статистке МЧС, за первый месяц лета в водоемах Санкт-Петербурга и Ленобласти утонули 19 человек, в том числе один ребенок.

В Петербурге за июнь зафиксироно девять летальных случаев, в 47-м регионе — 10. Основной причиной трагических исходов во время купания, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов, является употребление отдыхающими алкоголя.

Все, что происходит со взрослыми, это, конечно, 90% алкоголь. Распили спиртные напитки, жарко, пошли купаться, человек утонул, — цитирует Колесова «Фонтанка».