В Ленобласти самая дешевая квартира в новостройках продается за 3 млн рублей

В июне в новостройках Ленобласти продавалось более 10 тыс. квартир дешевле 5 млн рублей.

По данным ГК «Запстрой», такой показатель на 10,5% ниже в сравнении с предыдущим месяцем.

Наибольшее количество предложений в этой ценовой категории приходится на студии — 6717 объектов. Также широкий выбор доступен среди однокомнатных квартир — 3905 лотов. Есть предложения и среди двухкомнатных квартир — всего 74 лота.

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Самая дешевая квартира выставлена за 3 миллиона рублей — это студия площадью 23 квадратных метра в Мурино.