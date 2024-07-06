Минпросвещения опровергло информацию о предложении переснять советские фильмы

Минпросвещения РФ опровергло сообщения о своем предложении Минкультуры снять ремейки фильмов культовых советских режиссеров.
В ведомстве отметили, что предоставили в Минкультуры список картин, просмотр которых, по их мнению, важен для патриотического воспитания детей. Также предложение содержит идею возможной новой экранизации произведений классиков с использованием современных средств отечественного кинематографа.
Список предназначен для обсуждения экспертным сообществом, добавили в министерстве. Минкульт назвал предложения ведомства необязательными для представителей киноидустрии.
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