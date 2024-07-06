Ставки по ипотеке в России выросли до рекордных 23%

Ставки по ипотечному кредитованию в России выросли до рекордных 23%.

«Часть кредитных организаций готова выдавать ипотеку по ставке 23% годовых, а средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%, однако спрос даже по таким ставкам еще сохраняется», — рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Решетникова отметила, что большинство из тех, кто решается оформлять ипотеку сейчас, используют самые разные способы для того, чтобы снизить ежемесячный платеж. Помочь клиентам пытаются и сами банки. К примеру, многие активно предлагают приобрести недвижимость по более низкой ставке, если покупатель оплатит единовременную комиссию от суммы кредита, уменьшив первоначальный взнос.

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Еще одним способом снизить платежи стал торг. Из-за того, что сроки продажи вторичного жилья сильно выросли, в среднем можно получить скидку до 6%.