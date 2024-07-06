Начальника бригады придавило воротами на стройке в Усть-Луге

Следком возбудил уголовное дело после гибели 39-летнего начальника монтажной бригады на стройплощадке в Кингисеппском районе Ленобласти.

По данным следствия, 28 июня бригада монтажников устанавливала откатные двустворчатые ворота в строящемся здании на территории газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Створка откатных ворот опрокинулась и упала на 39-летнего начальника монтажников. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших гибель человека.