Начальника бригады придавило воротами на стройке в Усть-Луге

Следком возбудил уголовное дело после гибели 39-летнего начальника монтажной бригады на стройплощадке в Кингисеппском районе Ленобласти.
По данным следствия, 28 июня бригада монтажников устанавливала откатные двустворчатые ворота в строящемся здании на территории газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Створка откатных ворот опрокинулась и упала на 39-летнего начальника монтажников. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших гибель человека.
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