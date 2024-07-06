От укусов клещей с начала сезона пострадали более 4000 жителей Ленобласти

В Ленобласти с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 4068 человек, среди них 779 детей.

Больше всего пострадавших зарегистрировано в Тихвинском — 639, Гатчинском — 615, Тосненском — 308, Всеволожском — 302, Подпорожском — 301, Бокситогорском — 288, Киришском — 286 и Волховском районах – 280.

С начала сезона зарегистрировано 11 случаев заболевания боррелиозом и шесть – вирусным энцефалитом.

Вам будет интересно От укусов клещей с начала сезона пострадали более 3000 жителей Ленобласти В Ленобласти с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 3380 человек, среди них 663 ребенка. Больше всего пострадавших зарегистрировано... 24.06.2024 135

По данным на 5 июля, в Ленобласти всего привито против клещевого энцефалита 47 721 человек — 76,4% от запланированного, в том числе 19 636 детей — 68,2%.