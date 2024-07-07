Как позвонить абоненту, у которого вы в черном списке?

Есть несколько способов позвонить абоненту, который занес вас в черный список. Об этом «Прайму» рассказал специалист по информационной безопасности Юрий Бастрыкин.
Универсальное решение – оплатить услугу антиопределителя номера у своего оператора мобильной связи. Предварительно можно попробовать бесплатные варианты.
В телефонах на iOS в основных настройках выбрите пункт «Телефон». Там отключите опцию «Показ номера». На смартфонах с операционной системой Android также можно запретить определять свой номер. Для этого в расширенных настройках нужно выбрать сервис «Определение номера» и отключить.
Также связаться с абонентом, который добавил ваш номер в черный список, можно через мессенджеры.
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05.02.2021 4475