Экотропы ремонтируют в Ленобласти

В Ленинградской области 7 июля начались ремонтные работы инфраструктуры экотроп.

Работы финансируются за счет средств, собранных с платы за посещение пяти самых популярных охраняемых природных территорий. За первые два месяца работы системы оплаты собрано 850 тысяч рублей.

Эти средства направлены на замену поврежденных информационных щитов и пюпитров, восстановление настилов, беседок и мест отдыха. А также на устранение последствий урагана и актов вандализма.