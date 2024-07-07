Гроссмейстер умер во время партии в шахматы на чемпионате

Автор: Сергей Агутин
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Baltphoto/ Ирина Мотина
Фото: Baltphoto.ru

Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам.  

Во время игры 50-летнему Рахману стало плохо, он потерял сознание. Мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть от инсульта.

Зиаур Рахман неоднократно становился чемпионом Бангладеш.

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21.07.2023 876
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