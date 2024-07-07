Гроссмейстер умер во время партии в шахматы на чемпионате

Гроссмейстер из Бангладеш Зиаур Рахман умер во время партии на чемпионате страны по шахматам.

Во время игры 50-летнему Рахману стало плохо, он потерял сознание. Мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть от инсульта.

Зиаур Рахман неоднократно становился чемпионом Бангладеш.