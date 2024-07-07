Мужчина прятал патроны, тротиловые шашки и арбалет в Волховском районе

В Сясьстрое Волховского района 5 июля задержали 50-летнего местного жителя. Задержанию предшествовал телефонный сигнал о том, что мужчина хранит в сарае на улице Кирова взрывоопасные предметы.
В помещении нашли 150 пистолетных патронов, изготовленных еще до Великой Отечественной войны. А также тротиловые и аммонитовая шашки, электронные детонаторы, шнур и арбалет.
Решается вопрос об уголовном деле.
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