Мужчина прятал патроны, тротиловые шашки и арбалет в Волховском районе

В Сясьстрое Волховского района 5 июля задержали 50-летнего местного жителя. Задержанию предшествовал телефонный сигнал о том, что мужчина хранит в сарае на улице Кирова взрывоопасные предметы.

В помещении нашли 150 пистолетных патронов, изготовленных еще до Великой Отечественной войны. А также тротиловые и аммонитовая шашки, электронные детонаторы, шнур и арбалет.

Решается вопрос об уголовном деле.