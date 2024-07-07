Мужчина прятал патроны, тротиловые шашки и арбалет в Волховском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Полиция (3)
Фото: Baltphoto.ru

В Сясьстрое Волховского района 5 июля задержали 50-летнего местного жителя. Задержанию предшествовал телефонный сигнал о том, что мужчина хранит в сарае на улице Кирова взрывоопасные предметы.

В помещении нашли 150 пистолетных патронов, изготовленных еще до Великой Отечественной войны. А также тротиловые и аммонитовая шашки, электронные детонаторы, шнур и арбалет.

Решается вопрос об уголовном деле.

Вам будет интересно
Мужчина прятал патроны, тротиловые шашки и арбалет в Волховском районе Сясьстрой, Ленинградская область, Волховский район
В Тихвине пенсионер отрубил соседке голову топором. С места изъяли еще два
По информации ivbg.ru, 22 декабря в квартире дома на улице Машиностроителей в Тихвине найдено тело 43-летней женщины с отрубленной головой...
22.12.2022 4830
Автор