Кинолог рассказал, что делать при потере собаки в лесу

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что большое открытое пространство может запутать даже взрослых собак. От испуга они могут потеряться в лесу.

В этой ситуации важно не паниковать, а сразу действовать. Как только обнаружили, что питомца нигде нет, обследуйте ближайшую местность, попросите о помощи друзей, родственников и знакомых.

Важно принять меры сразу. Начать стоит с ближайших населенных пунктов, так как собака может прибежать к людям, сообщает «Петроград».

Размещение объявлений с фото может помочь. Лучше всего сделать это на ближайших остановках, у населенных пунктов, в интернете. Иногда собаку находили даже спустя несколько лет.