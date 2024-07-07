Кинолог рассказал, что делать при потере собаки в лесу

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что большое открытое пространство может запутать даже взрослых собак. От испуга они могут потеряться в лесу.
В этой ситуации важно не паниковать, а сразу действовать. Как только обнаружили, что питомца нигде нет, обследуйте ближайшую местность, попросите о помощи друзей, родственников и знакомых.
Важно принять меры сразу. Начать стоит с ближайших населенных пунктов, так как собака может прибежать к людям, сообщает «Петроград».
Размещение объявлений с фото может помочь. Лучше всего сделать это на ближайших остановках, у населенных пунктов, в интернете. Иногда собаку находили даже спустя несколько лет.
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01.04.2023 2240