Молодые люди из Дагестана стреляли из окон по прохожим в Петербурге

В полицию 5 июля сообщили о молодых людях, стрелявших из окна дома на Богатырском проспекте. В квартире задержаны четверо уроженцев Дагестана в возрасте 25-27 лет.

У задержанных изъяты три пистолета, пневматическое ружье, патрон и клинок в ножнах. Обнаруженное отправлено на экспертизу.

Все четверо изолированы в камере. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Один из задержанных ранее привлекался к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.