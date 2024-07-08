Молодые люди из Дагестана стреляли из окон по прохожим в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Пистолет
Фото: Baltphoto.ru

В полицию 5 июля сообщили о молодых людях, стрелявших из окна дома на Богатырском проспекте. В квартире задержаны четверо уроженцев Дагестана в возрасте 25-27 лет.  

У задержанных изъяты три пистолета, пневматическое ружье, патрон и клинок в ножнах. Обнаруженное отправлено на экспертизу.

Все четверо изолированы в камере. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Один из задержанных ранее привлекался к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

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