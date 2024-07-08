Станцию метро «Чернышевская» планируют открыть в конце июля

Александр Беглов осмотрел ход реконструкции станции метро «Чернышевская» и определил срок открытия – третья декада июля. Если станцию не запустят к этому времени, будут приняты меры в отношении исполнителя, сообщает «АБН24».

На момент подготовки публикации основные работы выполнены, включая реконструкцию вестибюлей и наклонного хода. Сейчас метростроители завершают испытания.

В ходе реконструкции сотрудники АО «Метрострой Северной Столицы» обновили электро- и водоснабжение, отопление, вентиляцию и освещение. Заменили систему коммуникации, контроля оплаты проезда, пожаротушения, безопасности и управления эвакуацией.

Пропускная способность станции составит 6,5 тысячи пассажиров в день. Для этого построили четыре эскалатора новой модели на петербургском производстве.