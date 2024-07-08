Житель Мурино с подругой избили подростка в автобусе Петербурга

В полицию Санкт-Петербурга 6 июля в 15:28 сообщили о ссоре пассажиров рейсового автобуса. Мужчина и женщина избили 17-летнего подростка из Колпино. Он был госпитализирован.

Подозреваемых задержали на Оборонном мосту. Ими оказались 39-летний житель Мурино Всеволожского района и его ровесница, живущая во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Показания на задержанных также дал водитель автобуса. Мужчина и женщина задержаны за мелкое хулиганство, решается вопрос об уголовном деле.