Житель Мурино с подругой избили подростка в автобусе Петербурга

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Санкт-Петербурга 6 июля в 15:28 сообщили о ссоре пассажиров рейсового автобуса. Мужчина и женщина избили 17-летнего подростка из Колпино. Он был госпитализирован.

Подозреваемых задержали на Оборонном мосту. Ими оказались 39-летний житель Мурино Всеволожского района и его ровесница, живущая во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Показания на задержанных также дал водитель автобуса. Мужчина и женщина задержаны за мелкое хулиганство, решается вопрос об уголовном деле.

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21.06.2024 2205
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