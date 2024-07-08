В Санкт-Петербурге на замену лифтов потратят 35 млн рублей

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика на выполнение работ по замене лифтового оборудования. «Детская городская клиническая больница № 5 имени Нила Федоровича Филатова» выделит 35 млн 257, 3 тыс. рублей на проект, сообщает «АБН24».

Предметом тендера является выполнение работ по замене лифтового оборудования (№ 244750, 244729, 244728, 244719, 244768) в здании по адресу: Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 134.

Подрядчик обязуется провести работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, включая ремонт и техническое обслуживание. Начало выполнения работ – со следующего дня после подписания подрядчиком акта приема-передачи объекта на выполнение работ. Окончание – не позднее 29 ноября 2024 года.