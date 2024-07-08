В России только один выпускник получил максимальные 400 баллов на ЕГЭ

Лишь один российский школьник получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам в основной период, следует из данных Рособрнадзора.

Еще 42 человека сдали экзамен на 300 баллов, а на 200 баллов — 648 школьников. Получить 100 баллов за один сданный ЕГЭ в этом году получилось у 8691 выпускника.

В основной период ЕГЭ сдали около 700 тысяч школьников.