Минобороны России предложило увеличить выплаты на похороны участников спецоперации

Министерство обороны России предложило увеличить размер выплат на похороны военнослужащих и ветеранов. Проект, подготовленный ведомством, опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документом предлагается увеличить выплаты в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — с 66 тысяч до 70 884 рублей, а в других регионах — с 48 тысяч до 51 552 рублей.
На изготовление памятника планируется выплачивать 49 511 рублей вместо нынешних 49 196. Планируется, что выплаты будут индексировать каждый год, с 1 февраля 2025 года.
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