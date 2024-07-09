В России стали использовать запрещенную добавку в продуктах в 2,5 раза чаще

Речь идет о микробной трансглютаминазе, которая способна соединять белки и увеличивать массу продукта. За два года случаев выявления добавки стало больше почти в 2,5 раза. Об этом сообщают «Известия».

«За весь 2023 год таких случаев было 25. А за шесть месяцев 2024-го – уже 28. Добавка способна соединить несоединимые пищевые белки, в 10 раз сократить цикл изготовления, что позволяет снизить себестоимость продукта», – указано в публикации

Госдума призывает Роспотребнадзор принять меры. Добросовестные производители не используют эту добавку, запрещенную четыре года назад.