Российская армия уничтожила еще один американский Abrams

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Также ВС РФ подбили американскую гаубицу.

Российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили в зоне спецоперации танк Abrams, поставленный Украине из США. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США, — указано в сообщении.
Вам будет интересно
Российская армия уничтожила еще один американский Abrams СВО, ВС РФ, Abrams
В США двумя словами ответили ВСУ, жаловавшимся на танки Abrams
Ранее украинские военные заявляли, что бронетехника слабо защищена, что делает ее легкой целью для российской армии. Отставной генерал-лейтенант США в отставке...
03.06.2024 202
Автор