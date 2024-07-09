Российская армия уничтожила еще один американский Abrams

Также ВС РФ подбили американскую гаубицу.
Российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили в зоне спецоперации танк Abrams, поставленный Украине из США. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США, — указано в сообщении.
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03.06.2024 202