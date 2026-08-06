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Новости Социум

Названы факторы, на 123% повышающие риск преждевременной смерти после 50 лет

врач
Фото: Freepik.

Сочетание абдоминального ожирения и дефицита витамина D может значительно повышать риск преждевременной смерти у людей старше 50 лет. К такому выводу пришли ученые из Федерального университета Сан-Карлоса в Бразилии и Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism.

В исследовании приняли участие 5520 человек старше 50 лет, за состоянием которых наблюдали в течение шести лет. У людей с абдоминальным ожирением и дефицитом витамина D риск смерти оказался на 123% выше, чем у участников без этих факторов. Отдельно ожирение повышало показатель на 47%, а нехватка витамина D – на 91%.

Опасной исследователи считали окружность талии более 102 сантиметров у мужчин и 88 сантиметров у женщин. Дефицитом витамина D считался уровень ниже 30 нмоль/л.

По словам авторов работы, избыток жировой ткани может снижать доступность витамина D для организма. Одновременно его нехватка способна усиливать хроническое воспаление, связанное с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями.

Исследователи рекомендуют людям старше 50 лет следить за уровнем витамина D и контролировать объем жировой ткани в области живота.

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Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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