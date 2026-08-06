Сочетание абдоминального ожирения и дефицита витамина D может значительно повышать риск преждевременной смерти у людей старше 50 лет. К такому выводу пришли ученые из Федерального университета Сан-Карлоса в Бразилии и Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism.

В исследовании приняли участие 5520 человек старше 50 лет, за состоянием которых наблюдали в течение шести лет. У людей с абдоминальным ожирением и дефицитом витамина D риск смерти оказался на 123% выше, чем у участников без этих факторов. Отдельно ожирение повышало показатель на 47%, а нехватка витамина D – на 91%.

Опасной исследователи считали окружность талии более 102 сантиметров у мужчин и 88 сантиметров у женщин. Дефицитом витамина D считался уровень ниже 30 нмоль/л.

По словам авторов работы, избыток жировой ткани может снижать доступность витамина D для организма. Одновременно его нехватка способна усиливать хроническое воспаление, связанное с сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями.

Исследователи рекомендуют людям старше 50 лет следить за уровнем витамина D и контролировать объем жировой ткани в области живота.