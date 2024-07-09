Ученые: климат в Петербурге через 60 лет будет схож с погодными условиями южных регионов России

Экологи начинают бить тревогу из-за ускоренного изменения климата на планете.

Согласно прогнозам Межправительственной группы экспертов, к 2080 году климат на нашей планете претерпит кардинальные перемены. И территории России — не исключение.

Как считает эколог Мэтью Фицпатрик из Университета Мэриленда, в Санкт-Петербурге и приграничных районах Ленобласти, например, климат будет схож с погодными условиями южных регионов страны — с Адыгеей и Краснодарским краем.

К концу столетия города северного полушария станут гораздо больше похожи на населенные пункты южного, — заявил эксперт.

А на представленной ниже иллюстрации изображен Санкт-Петербург после климатических изменений к концу столетия. По крайней мере, так Северную столицу видит нейросеть.