Ученые: климат в Петербурге через 60 лет будет схож с погодными условиями южных регионов России

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Экологи начинают бить тревогу из-за ускоренного изменения климата на планете.

Согласно прогнозам Межправительственной группы экспертов, к 2080 году климат на нашей планете претерпит кардинальные перемены. И территории России — не исключение.

Как считает эколог Мэтью Фицпатрик из Университета Мэриленда, в Санкт-Петербурге и приграничных районах Ленобласти, например, климат будет схож с погодными условиями южных регионов страны — с Адыгеей и Краснодарским краем.

К концу столетия города северного полушария станут гораздо больше похожи на населенные пункты южного, — заявил эксперт.

А на представленной ниже иллюстрации изображен Санкт-Петербург после климатических изменений к концу столетия. По крайней мере, так Северную столицу видит нейросеть.

Screenshot_13
Фото: выполнено Нейро­сетевой моделью GigaChat
Вам будет интересно
Ученые: климат в Петербурге через 60 лет будет схож с погодными условиями южных регионов России Петербург, климат
Жителей Ленобласти в середине недели ждет нежаркая и сухая погода
Температура воздуха в регионе 10 июля составит максимум 25 градусов. Согласно прогнозу МЧС, в среду, 10 июля, в Ленинградской области ожидается...
09.07.2024 29
Автор