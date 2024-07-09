Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале.

Так, в период с 1 по 7 июля 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 36 раз. В том числе:

♦ к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 1 раз (спасено 3 человека, погиб 1 человек);

♦ к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 9 раз (спасено 2 человека, погибло 3 человека);

♦ к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 15 раз (спасено 7 человек).

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