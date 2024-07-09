76-летняя петербурженка бесследно пропала полторы недели назад

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пенсионерки.

В Санкт-Петербурге ведутся поиски Беляевой Любови Борисовны. 76-летняя женщина бесследно пропала еще 28 июня. С тех пор судьба пенсионерки неизвестна.

Если вы обладаете информацией о местонахождении пенсионерки, просьба сообщать по номерам телефона, указанным ниже, или в полицию.