76-летняя петербурженка бесследно пропала полторы недели назад

Автор: Анастасия Щербакова
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Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пенсионерки.

В Санкт-Петербурге ведутся поиски Беляевой Любови Борисовны. 76-летняя женщина бесследно пропала еще 28 июня. С тех пор судьба пенсионерки неизвестна.

Если вы обладаете информацией о местонахождении пенсионерки, просьба сообщать по номерам телефона, указанным ниже, или в полицию.

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Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер/ ВКонтакте
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