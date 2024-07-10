Житель Ленобласти пытался сдаться в плен ВСУ, чтобы воевать против России

Сотрудники ФСБ объявили предостережение жителю Ленобласти — он пытался сдаться в плен ВСУ, чтобы воевать против РФ.
В декабре 2023 года мужчина обратился к представителям украинского проекта по сдаче в плен, в целях убытия на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил России. Однако до реализации замысла так и не дошло.
Мужчине объявили официальное предостережение, учитывая, что его действия создают условия для совершения преступления, предусмотренного уголовной статьей о государственной измене.
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04.07.2024 287