Выборгская таможня передала для нужд СВО конфискованные товары

За первое полугодие 2024 года выборгские таможенники передали в воинские части для последующей отправки в зону СВО было передано 10 партий товаров, изъятых у нарушителей.
Фото: СЗТУ
Среди переданных товаров — грузопассажирский автобус, три легковых автомобиля, квадрокоптер, теплоизоляционные плиты и сигареты. Все они были конфискованы в пользу государства по решению суда.
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28.06.2024 133