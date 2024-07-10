Выборгская таможня передала для нужд СВО конфискованные товары

За первое полугодие 2024 года выборгские таможенники передали в воинские части для последующей отправки в зону СВО было передано 10 партий товаров, изъятых у нарушителей.

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Среди переданных товаров — грузопассажирский автобус, три легковых автомобиля, квадрокоптер, теплоизоляционные плиты и сигареты. Все они были конфискованы в пользу государства по решению суда.