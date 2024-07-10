Выборгская таможня передала для нужд СВО конфискованные товары

Автор: Гузель Галимова
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За первое полугодие 2024 года выборгские таможенники передали в воинские части для последующей отправки в зону СВО было передано 10 партий товаров, изъятых у нарушителей.

Выборгская таможня передала для нужд СВО конфискованные товары СВО, Ленобласть, конфискованное, Выборгская таможня
Выборгская таможня передала для нужд СВО конфискованные товары СВО, Ленобласть, конфискованное, Выборгская таможня
Выборгская таможня передала для нужд СВО конфискованные товары СВО, Ленобласть, конфискованное, Выборгская таможня
Фото: СЗТУ

Среди переданных товаров — грузопассажирский автобус, три легковых автомобиля, квадрокоптер, теплоизоляционные плиты и сигареты. Все они были конфискованы в пользу государства по решению суда.

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Выборгская таможня передала для нужд СВО конфискованные товары СВО, Ленобласть, конфискованное, Выборгская таможня
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