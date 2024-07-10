Развод теперь обойдется россиянам в 5000 рублей

Совет Федерации 10 июля одобрил закон, увеличивающий госпошлины на ряд юридически значимых действий.

В частности, за расторжение брака россиянам придется заплатить госпошлину 5000 рублей (сейчас 650 рублей), если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также если они разводятся через суд.

За смену имени с выдачей соответствующего свидетельства госпошлина составит 5000 рублей вместо 1600 рублей. Госпошлина за выдачу аттестата, свидетельства или иного подтверждающего уровень квалификации документа, либо его дубликата взамен утерянного повышается до 2000 с 1300 рублей, внесение в них изменений – до 500 рублей с 350 рублей, выдачу дубликата – до 2000 рублей с 1300 рублей.