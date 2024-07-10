Стали известны пять районов Ленобласти с наибольшей активностью клещей

У некоторых обратившихся с жалобами на укусы паразитов были выявлены энцефалит и боррелиоз.
Согласно данным Роспотребнадзора, наибольшее число жалоб на укусы клещей за текущий сезон зафиксировано в пяти районах региона. В первую пятерку вошли:
♦ Тихвинский район (639 случаев);
♦ Гатчинский район (615 случаев);
♦ Тосненский район (308 случаев);
♦ Всеволожский район (302 случаев);
♦ Подпорожский район (301случаев).
Также в Ленинградской области было выявлено шесть случаев клещевого вирусного энцефалита, еще 11 человек заразились клещевым боррелиозом.
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04.07.2024 132