Россиянам посоветовали не гасить досрочно кредиты, взятые под низкий процент

С учетом инфляции досрочное погашение потребительских кредитов невыгодно.
Сенатор Ольга Епифанова советует россиянам не выплачивать досрочно кредиты, взятые ранее под низкий процент. «Дешевые» займы лучше гасить по графику, поскольку это более выгодно.
При высокой нынешней ключевой ставке, кредиты, взятые ранее под хороший процент, лучше не торопиться закрывать. Если у вас кредит под низкий процент по льготной ставке, то гасить его, если у вас нет финансовой подушки безопасности, не стоит, можно спокойно выплачивать кредит дальше. А с учетом высокой инфляции это даже выгодно, — цитирует сенатора «Газета.Ru».
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