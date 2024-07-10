Делегация Ленинградской области приняла участие в работе Форума стран БРИКС

Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС прошел в Нижнем Новгороде под председательством руководителя Россотрудничества Евгения Примакова.

На секции «Город для людей: современная архитектура и урбанистика стран БРИКС» глава администрации Кингисеппского района 47 региона Юрий Запалатский представил экономический потенциал района, опыт по формированию комфортной городской среды, рассказал о проводимых в районе мероприятиях ко Дню Победы 9 мая, к участию в которых вовлекаются соотечественники, проживающие за рубежом.

Также делегация Ленинградской области ознакомилась с опытом Нижегородской области в сфере сохранения культурного наследия малых городов, посетив музей деревянного зодчества «Город мастеров» в городе Городец.

Напомним, что в Петербурге на этой неделе вводятся ограничения движения транспорта в связи с проведением форума «БРИКС». С 10 по 13 июля будет запрещено парковаться на участках Вознесенского проспекта, Исаакиевской площади, Михайловской улицы, 6-й Советской улицы, набережной Мойки. Также в эти дни проезжая часть будет сужена на участках Вознесенского проспекта, Исаакиевской площади, Михайловской улицы, 6-й Советской улицы, набережной Мойки, Университетской набережной, Шпалерной улицы. Полностью движение и парковку в дни форума, 11 и 12 июля, запретят на площади Растрелли, предупредили в ГУ МВД по СПб и ЛО.