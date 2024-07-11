Женщина задушила мужчину футболкой в Приозерском районе

Вынесен приговор по делу об убийстве 56-летнего мужчины в поселке Кузнечное в Приозерском районе в отношении 37-летней женщины. Подсудимая познакомилась с ныне погибшим в декабре 2023 года.

Следствие установило, что пара выпивала спиртное, и мужчина оскорбил женщину. В тот же день женщина снова пришла к мужчине в гости. В ходе очередного застолья случился конфликт.

Женщина на фоне предшествующего оскорбления нанесла мужчине несколько ударов руками по голове. Затем сдавила шею неустановленным следствием предметом, предположительно футболкой с длинным рукавом.

Смерть наступила от асфиксии. Поняв, что мужчина умер, женщина неоднократно звонила в скорую и полицию, дала явку с повинной. Суд назначил ей 7,5 лет колонии общего режима.

Ранее осужденная привлекалась к уголовной ответственности за покушение на кражи, оскорбление представителя власти и разбой.