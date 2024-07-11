Более 100 тысяч парковочных разрешений оформили в Петербурге

В Санкт-Петербурге оформили более 100 тыс. разрешений местного жителя, 77 тыс. разрешений многодетных семей, 3 тыс. на электромобиль, 5,6 тыс. на спецтранспорт. Месячные или годовые абонементы оформили чуть более 900 раз, также 26 раз — разрешения Героя или почетного гражданина, сообщает «Петроград».

С марта 2022 года порядок изменился. Ранее разрешение жителя предоставлялось на три года. Теперь срок зависит от уплаченной суммы. Если человек внес 1800 рублей, то разрешение выдается на год, 3600 рублей — на два года, 5400 — на три года.

Разрешение выдается при условии, что у автовладельца нет трех и более непогашенных штрафов за нарушение правил платной парковки.