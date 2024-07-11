Грибника из Ленобласти перепугали торчащие из-под бревна «пальцы мертвеца»

При более детальном осмотре выяснилось, что жуткая находка — обычный гриб, просто жутковатого вида.

В тематическом паблике ВКонтакте обсуждают жуткую находку жителя Ленобласти, мирно собиравшего грибы на опушке. В какой-то момент мужчина заметил под бревном что-то похожее на окоченевшие человеческие пальцы. Как оказалось, жуткая находка — не что иное, как Xylaria polymorpha. Это вполне безобидный гриб-аскомицет, причем обладающий некоторыми полезными свойствами, хоть и внешний вид растения говорит об обратном.

Этот гриб — обычный житель лесов, встречающийся по всему свету. По образу жизни X. polymorpha — ксилотроф: он растет на гниющей древесине, но может заражать и слабые или поврежденные стволы деревьев, — рассказал автор фото.

В комментариях к публикации даже опытные грибники признаются, что видят подобное впервые.

«За 30 лет походов в лес не видела никогда», «Хорошо, что я о ксилярии уже знала до того, когда в первый раз ее увидела в лесу, а то бы долго пришлось лечить нервную икоту», «Никогда не видела такое чудо», — пишут ленинградцы.