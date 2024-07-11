Сотрудник столовой одного из университетов города допустил к работе зараженного подчиненного.

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении работника столовой СПбГАСУ, по вине которого произошло массовое отравление студентов.

Как сообщили в ведомстве, в период с 13 по 20 ноября прошлого года обвиняемый допускал к работе своего подчиненного, который, как оказалось, был инфицирован. В результате более 30 студентов вуза после трапезы обратились в больницы с симптомами отравления.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, — передает прокуратура.