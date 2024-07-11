Движение трамваев по Володарскому мосту закроют на неделю

Движение трамваев по Володарскому мосту будет полностью прекращено с 5:00 утра 14 июля до 2:00 ночи 22 июля из-за проведения дорожных работ.
Трамваи следуют:
- №7: от к/ст «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Дыбенко, Дальневосточному пр. до к/ст «Народная улица»;
- №23: движение закрыто;
- №27: от к/ст «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Синопской наб., пр. Обуховской Обороны, ул. Грибакиных, ул. Бабушкина, Рабфаковской ул., пр. Обуховской Обороны, Шлиссельбургскому пр., Прибрежной ул. до к/ст «Станция метро «Рыбацкое»;
- №39: от к/ст «Проспект Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., Новочеркасскому пр., Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Исполкомской ул., пр. Бакунина (обратно: по Перекупному пер., Херсонской ул.) до к/ст «Перекупной переулок»;
- №65: от к/ст «Река Оккервиль» по ул. Дыбенко, пр. Солидарности, ул. Коллонтай, Дальневосточному пр. до к/ст «Народная улица».
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