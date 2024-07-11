В трех районах Петербурга временно запретят движение электросамокатов

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В связи с проведением форума «БРИКС» в Петербурге временно запретят передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Ограничения будут действовать с полуночи 11 июля до конца 12 июля в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Также в связи с проведением форума в Петербурге до 13 июля ввели ограничения движения транспорта.

Вам будет интересно
В трех районах Петербурга временно запретят движение электросамокатов Электросамокаты, СИМ, Петербург, БРИКС
На путепроводе над Новоприозерким шоссе ввели реверсивное движение
Дорожники приступили к финальному этапу ремонта дороги между Юкками и Кузьмолово в Ленобласти. На путепроводе над Новоприозерским шоссе заменят деформационные швы....
03.07.2024 120
Автор