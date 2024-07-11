В трех районах Петербурга временно запретят движение электросамокатов

В связи с проведением форума «БРИКС» в Петербурге временно запретят передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Ограничения будут действовать с полуночи 11 июля до конца 12 июля в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Также в связи с проведением форума в Петербурге до 13 июля ввели ограничения движения транспорта.