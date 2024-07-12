Граждан России арестовали в Австралии за шпионаж

В австралийском Брисбене 11 июля задержана семейная пара с двойным гражданством – России и страны пребывания. Супругов подозревают в шпионаже.

Известно, что 40-летняя женщина работала техником по информационным системам в вооруженных силах и якобы имела доступ к секретной информации.

Находясь в России, она попросила 62-летнего мужа войти в ее официальную рабочую учетную запись из дома в Брисбене. Полученные данные он отправил супруге.

Гражданство Австралии женщина получила в 2016 году, ее муж – в 2020 году. У обоих есть и российские паспорта.