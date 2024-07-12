Нетрезвого водителя квадроцикла задержали в Выборгском районе

На Центральной улице в поселке Климово Выборгского района 10 июля около 15:00 сотрудники ДПС остановили квадроцикл Racer-Jaeger. Его 54-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Алкотестер показал 0,559 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л. Водитель превысил норму в 3,5 раза.

Уроженец Ленинграда уже привлекался к ответственности за пьяное вождение и был лишен водительских прав четыре года назад. Однако удостоверение автолюбитель так и не сдал, поэтому срок лишения не начался.