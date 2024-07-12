Станцию «Чернышевская» откроют после реконструкции 13 июля

Автор: Гузель Галимова
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Станцию метро «Чернышевская» откроют уже в эту субботу, 13 июля.

Baltphoto/ Андрей Пронин
Фото: Baltphoto.ru

По данным издания «Фонтанка», решение об открытии уже принято. Накануне были получены заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию. Ранее дата открытия была назначена на 15 июля.

Во время последнего обхода губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что открытия надо ждать в третьей декаде месяца, однако там же обозначил цель — 15 июля.

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