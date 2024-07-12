В Петербурге мужчина умер во время собеседования

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге 50-летний мужчина умер во время собеседования в офисе на Автогенной улице.

Мужчина пришел устраиваться сборщиком мебели. В какой-то момент руководитель компании вышел из кабинета, а когда вернулся, то обнаружил мужчину на полу — тот не подавал признаков жизни.

Прибывшие на место врачи скорой помощи лишь констатировали смерть. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

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