Самокатчик разогнался до 80 км/ч в Петербурге

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга 11 июля заметили мужчину на самокате, которому удалось разогнаться до 80 км/ч.
Очевидцы утверждают, что самокатчик выехал на проезжую часть Петербургского шоссе. В правилах указано, что водители СИМ могут передвигаться только по обочинам.
Нарушителя будет сложно привлечь к ответственности. Частные СИМ, в отличие от арендованных, невозможно идентифицировать.
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