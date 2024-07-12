Самокатчик разогнался до 80 км/ч в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Самокат
Фото: Baltphoto.ru

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга 11 июля заметили мужчину на самокате, которому удалось разогнаться до 80 км/ч.

Очевидцы утверждают, что самокатчик выехал на проезжую часть Петербургского шоссе. В правилах указано, что водители СИМ могут передвигаться только по обочинам.

Нарушителя будет сложно привлечь к ответственности. Частные СИМ, в отличие от арендованных, невозможно идентифицировать.

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21.06.2024 2383
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