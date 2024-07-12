Жительницу Соснового Бора признали блокадницей только после вмешательства прокуратуры

Автор: Гузель Галимова
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Прокуратура через суд добилась выдачи знака «Жителю блокадного Ленинграда» 92-летней жительнице Соснового Бора Ленобласти.

В пресс-службе ведомства объяснили, что в архивных документах жительницы были допущены ошибки, что не позволяло ранее подтвердить факт ее проживания на территории блокадного Ленинграда, к которой в годы Великой Отечественной войны относилась деревня ст. Калище Ораниенбаумского района Ленинградской области.

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Указанные опечатки устранены. Женщине вручат почетный знак и удостоверение. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры области.

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