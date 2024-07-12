В некоторых регионах России по необходимости начали замедлять работу WhatsApp*

Решений о блокировке мессенджера WhatsApp* на территории России нет, однако в отдельных регионах страны и в исключительных случаях его работа замедляется, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, — так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств», — сказал депутат.

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Тем не менее, Немкин отметил, что никаких решений о блокировке WhatsApp* на территории России на сегодняшний день не принималось.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской