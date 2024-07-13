В ООН рассказали, когда на Земле пожилых людей будет больше, чем подростков и детей

Из отчета департамента по экономическим и социальным вопросам ООН следует, что в 2024 году на Земле живут 8,2 миллиарда человек. Численность населения планеты достигнет максимума в 10,3 миллиарда человек к середине 2080-х годов.

Затем оно начнет сокращаться, постепенно снижаясь до 10,2 миллиарда человек к концу столетия.

Сейчас четверть жителей Земли находится в странах, население которых уже достигло максимальных значений: Китай, Германия, Япония и Россия. Средняя продолжительность жизни на планете составляет 73,3 года. К 2054 году она достигнет 77,4 года.

К 2080-му людей старше 65 будет больше, чем до 18 летних. В конце 2070-х пожилых людей будет около 2,2 миллиарда.