Человек получил ожоги при пожаре в Гатчинском округе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В экстренные службы 12 июля в 16:18 сообщили о возгорании частного дома и двух бань на улице Дачной в садоводстве «Огонек» в Гатчинском муниципальном округе.

Пламя охватило 95 квадратных метров. К 17:41 пожар ликвидировали дежурные смены 42-й, 43-й и 103-й пожарных частей. На месте происшествия работали 12 человек и три спецмашины.

Врачи помогали на пожаре 69-летнему мужчину с ожогами рук и лица. После оказания первой помощи пострадавший госпитализирован.

Вам будет интересно
Человек получил ожоги при пожаре в Гатчинском округе Ленинградская область, Гатчинский округ
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 1763
Автор