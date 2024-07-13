Человек получил ожоги при пожаре в Гатчинском округе

В экстренные службы 12 июля в 16:18 сообщили о возгорании частного дома и двух бань на улице Дачной в садоводстве «Огонек» в Гатчинском муниципальном округе.
Пламя охватило 95 квадратных метров. К 17:41 пожар ликвидировали дежурные смены 42-й, 43-й и 103-й пожарных частей. На месте происшествия работали 12 человек и три спецмашины.
Врачи помогали на пожаре 69-летнему мужчину с ожогами рук и лица. После оказания первой помощи пострадавший госпитализирован.
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23.05.2022 1763