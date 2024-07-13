Мужчина из-за пустяка избил мать с ребенком во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

Фигурантом уголовного дела стал 60-летний житель деревни Дранишники Всеволожского района. Мужчину обвиняют в хулиганстве из-за нападения на женщину с ребенком 10 июля.

Подозреваемый, используя малозначительный повод, нанес побои 41-летней женщине и ее 11-летнему ребенку.

Организована доследственная проверка. По поручению председателя Следственного комитета заведено уголовное дело.

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22.12.2022 4852
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